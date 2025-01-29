Калинский рассказал, что Гончаренко уже успел привнести в «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский высказался о работе с главным тренером Виктором Гончаренко. О назначении 47-летнего Виктора Гончаренко в «Пари Нижний Новгород» было объявлено 9 октября 2024 года. Предыдущим клубом тренера был екатеринбургский «Урал».

«Это, наверное, первый тренер, который пришёл и сказал: «У нас в команде никто за спину не бежит». Мы всегда отрывались от чужих игроков, под мяч подстраивались, а он обратил внимание, что надо вырываться за спины защитников команд-соперников при получении мяча. И я задумался: действительно странно, что мы раньше этого не делали. Над этим стали работать. И это первое, что запомнилось в Викторе Михайловиче после его прихода в «Пари НН».

Но вообще и в целом у него хорошие идеи, хороший подход. Мы много занимаемся тактикой, смотрим разные команды, их схемы и делаем наигровки, отталкиваясь от увиденного. И это только в первые месяцы. Уверен, на сборах мы ещё больше увидим», — приводят слова Калинского «Известия».

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Николай Калинский провёл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.