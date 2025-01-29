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Зимний Кубок РПЛ 2025: когда начало, расписание турнира, список участников, где смотреть трансляции

Зимний Кубок РПЛ — 2025: когда начало, расписание турнира, список участников, где смотреть
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Завтра, 30 января, стартует Winline зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры покажет телеканал «Матч ТВ».

Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп.

Расписание матчей Зимнего Кубка РПЛ (время — московское):

Группа 1:
30 января, 19:30. «Спартак» — «Краснодар»;
4 февраля, 15:00. «Краснодар» — «Динамо» Москва;
7 февраля, 19:30. «Динамо» Москва — «Спартак».

Группа 2:
31 января, 19:30. ЦСКА — «Ростов»;
4 февраля, 19:30. «Зенит» — ЦСКА;
7 февраля, 15:00. «Ростов» — «Зенит».

Матч за пятое место
10 февраля, 15:00.

Матч за третье место
10 февраля, 19:00.

Финал
11 февраля, 19:30.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».

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