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Стало известно, какой топ-клуб РПЛ чаще всех проверяли на допинг в 2024 году

Стало известно, какой топ-клуб РПЛ чаще всех проверяли на допинг в 2024 году
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Стало известно, какой футбольный клуб Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) чаще всего проверяло на запрещённые вещества в 2024 году. Так, единоличное первое место в этом списке занял московский «Локомотив». Игроков железнодорожников проверяли на допинг 10 раз за минувший год, сообщает ТАСС.

Согласно сведениям источника, допинг-тесты из «Локомотива» сдавали Дмитрий Баринов (дважды), Алексей Батраков, Илья Лантратов (дважды), Евгений Морозов, Артём Карпукас, перешедший в «Зенит» Максим Глушенков (протестирован в мае), Сергей Пиняев, Илья Самошников, Александр Сильянов и Дмитрий Воробьёв.

Второе место в списке самых проверяемых на допинг клубов заняли «Краснодар» и «Зенит» — по семь игроков. Третья строчка у ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» — по шесть футболистов.

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