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Корнаухов рассказал, чего не хватило Неймару, чтобы реализовать свой потенциал

Корнаухов рассказал, чего не хватило Неймару, чтобы реализовать свой потенциал
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов считает, что экс-нападающему «Барселоны» и «ПСЖ» Неймару не хватило профессионализма, чтобы реализовать свой потенциал в полной мере. Ранее бразилец расторг контракт с «Аль-Хилялем». Сообщалось, что 32-летний футболист заключит трудовое соглашение с «Сантосом», рассчитанное на полгода.

«Ему не хватило профессионализма. Какой талант был у Роналдиньо и Неймара. Когда тебе дано, то ты не всегда будешь относиться к футболу правильно. Если бы они это делали, то были бы как Месси», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за «Аль-Хиляль» два матча во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 32-летнего футболиста составляет € 15 млн.

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