Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» опубликовал состав на второй зимний сбор

«Пари Нижний Новгород» в социальных сетях объявил состав на второй зимний сбор в Турции, который продлится до 9 февраля.

Состав «Пари НН» на второй сбор:

Вратари: Никита Медведев, Вадим Лукьянов, Егор Кошкин, Матвей Коврук (на просмотре).

Защитники: Виктор Александров, Кирилл Боженов, Данила Ведерников, Кирилл Гоцук, Хуан Кастильо, Никита Каккоев, Свен Карич, Ярослав Крашевский, Станислав Магкеев, Матео Стаматов, Артём Чистяков, Максим Шнапцев, Александр Эктов.

Полузащитники: Никита Ермаков, Мамаду Майга, Николай Калинский, Владислав Карапузов, Константин Марадишвили, Антон Мухин, Лука Тичич, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Василий Маврин (на просмотре).

Нападающие: Хуан Босельи, Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров, Станислав Лапинский.

«В этот период наша команда проведёт пять контрольных матчей: «Факел» (1 февраля, два матча); «СКА-Хабаровск» (5 февраля); «Кайрат» (5 февраля); «Крылья Советов» (9 февраля)», — написано в заявлении клуба.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.