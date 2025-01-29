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Симеоне: большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций

Симеоне: большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций
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Главный тренер испанского «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с австрийским «Ред Булл Зальцбург», а также о положении команд в турнирной таблице. Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Не начался
Атлетико М
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Когда стартовал турнир в новом формате, мы надеялись попасть в восьмёрку лучших. Знали, что будет трудно, и так будет и впредь. Понимаем, как сложно будет выиграть.

Я не слишком задумываюсь о том, кто может пройти дальше, а кто нет. Я сосредоточен на том, чтобы выиграть матч. Большие команды всегда в конце концов выходят из непростых ситуаций, и я не сомневаюсь, что в итоге они будут бороться за победу в Лиге чемпионов», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

«Атлетико» занимает пятое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Ред Булл Зальцбург» располагается на 34-й строчке, заработав три очка.

Календарь Лиги чемпионов
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