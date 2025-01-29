59 болельщиков «ПСЖ» арестованы в Германии перед матчем ЛЧ со «Штутгартом»

Накануне матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкий «Штутгарт» и французский «Пари Сен-Жермен», возникла напряжённая обстановка среди болельщиков. Во избежание серьёзных столкновений были арестованы 59 фанатов. Об этом сообщил RMC Sport.

Отмечается, что все арестованные болельщики являются поклонниками «Пари Сен-Жермен». Матч «Штутгарт» — «Пари Сен-Жермен» состоится сегодня, 29 января. Команды будут играть на стадионе «Штутгарт Арена» в Штутгарте (Германия). Начало встречи — в 23:00 по московскому времени.

«ПСЖ» занимает 22-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 10 очков за семь матчей. «Штутгарт» располагается на 24-й строчке, заработав 10 очков.