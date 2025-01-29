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Писарев рассказал, какой игрок нужен «Зениту» вместо ушедшего Клаудиньо

Писарев рассказал, какой игрок нужен «Зениту» вместо ушедшего Клаудиньо
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Тренер сборной России по футболу Николай Писарев рассказал, какого игрока санкт-петербургскому «Зениту» нужно приобрети вместе ушедшего в «Аль-Садд» полузащитника Клаудиньо. В нынешнем сезоне 27-летний бразилец сыграл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

«Зенит» в этом сезоне рассчитывает только на чемпионство, любой другой результат будет для него неудачей, поэтому менять кардинально состав, схему, стиль игры в оставшихся 12 играх нет смысла. Конечно, на позицию ушедшего Клаудиньо нужен футболист. По мне, это должен быть кто-то а-ля Кузяев — и вытащить мяч, и в обороне отработать, такой дисциплинированный исполнитель. Потому что для того, чтобы вести игру, есть Вендел, есть Глушенков. Третий игрок такого плана нужен», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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