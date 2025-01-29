Игрок «Пари НН» Калинский рассказал, какую команду Гончаренко ставит в пример

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский ответил на вопрос, какие команды главный тренер Виктор Гончаренко ставит в пример для нижегородских футболистов.

«Какие команды Гончаренко ставит в пример? «Аталанту». Понятно, он не говорит, что мы должны играть прям так же. Всё равно у нас свой подбор игроков, под который подстраивается тактика. Но как образец он нам демонстрирует именно то, что делает Гасперини в «Аталанте», — приводят слова Калинского «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков.