Корнеев — о Бабиче: раздутая история — хотят развести руководство «Спартака» на деньги!

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев отреагировал на новости о том, что защитник «Спартака» Срджан Бабич близок к уходу из клуба. Футболистом якобы интересуется «Аль-Джазира». Однако Корнеев уверен, что в действительности у сербского игрока нет предложений. Все слухи вокруг него «раздуты» специально, чтобы вынудить «Спартак» предложить Бабичу улучшенный контракт.

«Более чем уверен, что у Бабича нет вариантов. Это такая же раздутая история, как и с Угальде, просто хотят развести руководство «Спартака» на деньги! Если вдруг он уйдёт, то это не будет большой потерей для команды», — приводит слова Корнеева Metaratings.