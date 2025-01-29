Хавбек «Манчестер Сити» Фоден рассказал, может ли он перейти в другой клуб

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Филип Фоден рассказал, допускает ли он свой переход в другой клуб в обозримом будущем. По словам игрока «горожан», в другом месте он себя не представляет.

«Я не ищу ничего другого. Я здесь с самого раннего возраста, мне здесь комфортно. Сейчас не вижу себя ни в каком другом месте. Никогда не знаешь, что будет в будущем, но я более чем счастлив там, где я есть», — приводит слова Фодена Manchester Evening News.

Фодену 24 года, он является воспитанником «Манчестер Сити». В этом сезоне англичанин провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фодена в € 140 млн.