Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Манчестер Сити» Фоден рассказал, может ли он перейти в другой клуб

Хавбек «Манчестер Сити» Фоден рассказал, может ли он перейти в другой клуб
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Филип Фоден рассказал, допускает ли он свой переход в другой клуб в обозримом будущем. По словам игрока «горожан», в другом месте он себя не представляет.

«Я не ищу ничего другого. Я здесь с самого раннего возраста, мне здесь комфортно. Сейчас не вижу себя ни в каком другом месте. Никогда не знаешь, что будет в будущем, но я более чем счастлив там, где я есть», — приводит слова Фодена Manchester Evening News.

Фодену 24 года, он является воспитанником «Манчестер Сити». В этом сезоне англичанин провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фодена в € 140 млн.

Материалы по теме
Фоден: «Манчестер Сити» должен стремиться выиграть ЛЧ и Кубок Англии в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android