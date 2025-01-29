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Фабио Каннаваро высказался о предстоящей встрече «Динамо» Загреб с «Миланом» в ЛЧ

Фабио Каннаваро высказался о предстоящей встрече «Динамо» Загреб с «Миланом» в ЛЧ
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Главный тренер хорватского «Динамо» Загреб Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Милан
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Лига чемпионов — это дополнительная мотивация, особенно когда ты играешь против такой команды, как «Милан». Для моих игроков это важный вечер. Мы должны быть сосредоточены, остры и готовы терпеть. У нас будет несколько голевых моментов, и мы должны ими воспользоваться», — приводит слова Каннаваро официальный сайт УЕФА.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Динамо» Загреб располагается на 26-й строчке, заработав восемь очков.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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