Фабио Каннаваро высказался о предстоящей встрече «Динамо» Загреб с «Миланом» в ЛЧ

Главный тренер хорватского «Динамо» Загреб Фабио Каннаваро поделился ожиданиями от матча 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянским «Миланом». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

«Лига чемпионов — это дополнительная мотивация, особенно когда ты играешь против такой команды, как «Милан». Для моих игроков это важный вечер. Мы должны быть сосредоточены, остры и готовы терпеть. У нас будет несколько голевых моментов, и мы должны ими воспользоваться», — приводит слова Каннаваро официальный сайт УЕФА.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 15 очков за семь матчей. «Динамо» Загреб располагается на 26-й строчке, заработав восемь очков.