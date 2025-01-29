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Николай Калинский поделился впечатлениями от встречи с Янником Синнером

Николай Калинский поделился впечатлениями от встречи с Янником Синнером
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал о встрече с первой ракеткой мира итальянским теннисистом Янником Синнером.

«Мы с ним и до этого переписывались в соцсетях, просто не доводилось лично общаться. В итоге договорились встретиться, поскольку знали, что зимой оба будем в Дубае. Как только я прилетел, мы встретились, поужинали, пообщались. Я ему подарил футболку «Пари НН». В общем, хорошо посидели. У Анны (Калинской, сестры Николая. — Прим. «Чемпионата») уже была предсезонка в Майами, поэтому с Янником общался без неё», — приводят слова Калинского «Известия».

Российская теннисистка Анна Калинская, сестра Николая Калинского, находится в отношениях с Янником Синнером.

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Николай Калинский провёл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

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