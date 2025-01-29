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Игрок «Спартака» Денисов рассказал об особенностях тренировок Станковича на сборах

Игрок «Спартака» Денисов рассказал об особенностях тренировок Станковича на сборах
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Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о работе на зимних учебно-тренировочных сборах. Он рассказал, какие особенности есть в работе под руководством Деяна Станковича. По словам игрока, сербский главный тренер повышает нагрузки постепенно, в отличие от некоторых других специалистов, которые максимально нагружают с первого дня сборов.

«Мы много работаем на сборе. Много тренируемся в плане беговой работы в том числе. В чём специфика тренировок на сборах при Станковиче? Тренировки идут постепенно, нагрузку увеличиваем с каждым днём. В самом начале нагрузка не была сильно большой, что характерно не для всех тренеров», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале московского клуба.

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