Денисов — о Зимнем Кубке РПЛ: «Спартак» хорошо играет на таких турнирах, хочется победить

Футболист «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем Зимнем Кубке РПЛ, в котором красно-белые примут участие.

«Ожидания от Зимнего Кубка РПЛ? Мы хорошо выступаем на подобных Кубках (улыбается). Главная задача — в каждой игре выкладываться, готовить себя к сезону. Ну и всегда хочется побеждать», — сказал Денисов на YouTube-канале красно-белых.

Завтра, 30 января, стартует Winline зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Команды поделены на две группы. Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп. «Спартак» попал в группу с «Краснодаром» и «Динамо».