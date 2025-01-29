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«Акрон» уступил китайскому «Чэнду Жунчэн» в контрольном матче

«Акрон» уступил китайскому «Чэнду Жунчэн» в контрольном матче
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Завершился контрольный матч, в котором встречались российский «Акрон» и китайский «Чэнду Жунчэн». Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). Матч прошёл в формате из двух таймов по 40 минут. «Чэнду Жунчэн» одержал победу со счётом 3:1.

Футболисты «Чэнду Жунчэн» отметились голами на шестой, 61-й и 70-й минутах. В составе «Акрона» отличился Арсений Дмитриев на 69-й минуте.

Позднее сегодня «Акрон» проведёт второй контрольный матч с армянским «Урарту». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.

Тольяттинский «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 39 очков. «Чэнду Жунчэн» завершил сезон-2024 чемпионата Китая на третьем месте, отстав от «Шанхай Порт» на 19 очков.

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