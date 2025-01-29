Сержиу Консейсау ответил, думают ли в «Милане» о победе в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского «Милана» Сержиу Консейсау высказался об игре команды, а также ответил на вопрос, думают ли в клубе о победе в Лиге чемпионов.

«Есть немало аспектов нашей игры, которые я намерен улучшить. Иногда действуем хорошо, иногда — не очень. Порой мы страдаем от контратак, и у нас нет баланса, нет правильного движения мяча.

Думаем ли мы о победе в Лиге чемпионов? Если мы будем ставить столь далёкие цели, то рискуем не заметить проблем прямо перед нами и упасть», — приводит слова Консейсау официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 29 января, «Милан» встретится с хорватским «Динамо» Загреб в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Начало игры — в 23:00 мск.

«Милан» занимает шестое место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 15 очков за семь матчей.