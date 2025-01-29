Фёдор Кудряшов рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом РПЛ по итогам этого сезона

Бывший российский защитник Фёдор Кудряшов заявил, что рассчитывает на победу «Спартака», «Краснодара» или «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер‑Лиги.

— Кто станет чемпионом?

— Хочется, чтобы другие команды выстрелили — «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», который концовку первой части здорово провёл, — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».