Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Кудряшов рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом РПЛ по итогам этого сезона

Фёдор Кудряшов рассказал, кого бы хотел видеть чемпионом РПЛ по итогам этого сезона
Комментарии

Бывший российский защитник Фёдор Кудряшов заявил, что рассчитывает на победу «Спартака», «Краснодара» или «Локомотива» в текущем сезоне Российской Премьер‑Лиги.

— Кто станет чемпионом?
— Хочется, чтобы другие команды выстрелили — «Локомотив», «Краснодар», «Спартак», который концовку первой части здорово провёл, — сказал Кудряшов в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

Материалы по теме
Черышев заявил, что «Спартак» многое потеряет, если расстанется с Угальде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android