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«Балтика» отправила полузащитника в аренду в «Макслайн»

«Балтика» отправила полузащитника в аренду в «Макслайн»
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Полузащитник калининградской «Балтики» Никита Глушков продолжит карьеру в белорусском «Макслайне» на правах аренды. Об этом сообщил официальный сайт «Балтики».

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Макслайн» заключено соглашение о переходе полузащитника Никиты Глушкова на правах аренды до 30 июня 2025-го.

Никита вновь пополнил ряды балтийцев в июле. За калининградцев Глушков в общей сложности провёл 48 встреч, отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. В текущем сезоне полузащитник провёл 12 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Желаем Никите успешной аренды!» — написано в сообщении клуба.

Витебский «Макслайн» в новом сезоне будет выступать в Высшей лиге чемпионата Беларуси.

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