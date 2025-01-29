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«Локомотив» вёл переговоры с нападающими «Аугсбурга» и «Лилля»

«Локомотив» вёл переговоры с нападающими «Аугсбурга» и «Лилля»
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Московский «Локомотив» в поиске форварда вёл переговоры с нападающим «Аугсбурга» Стивом Мунье и форвардом «Лилля» Мохамедом Байо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Мунье был готов перейти в «Локомотив» на правах аренды, но у немецкого клуба возникли проблемы со свободными слотами для аренды. «Лилль» же, наоборот, был готов отпустить Байо в аренду до конца сезона, но сам игрок отказался ехать в РПЛ. Клуб продолжает поиск форварда», — добавил источник «Чемпионата».

Агент футболистов Лоран Джафо прокомментировал информацию об интересе «Локомотива».

«Локомотив» — это большой клуб, в котором хорошие управленцы. Если они захотят прокомментировать их потенциальные трансферные, я это учту. Но на данный момент я не могу сказать больше», — сказал Джафо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Локомотив» ушёл на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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