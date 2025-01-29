Черышев — о Бителло: таких игроков надо наказывать серьёзной дисквалификацией и штрафом

Известный российский специалист Дмитрий Черышев высказался о ситуации вокруг полузащитника московского «Динамо» Бителло. Ранее 25-летний игрок не явился на зимние сборы московского клуба в назначенные сроки и подключился к команде лишь 26 января. Контракт Бителло с бело-голубыми рассчитан до лета 2028 года.

«В последнее время игроки часто уезжают от нас, потом не возвращаются и начинают писать письма об условиях возвращения. Это непрофессионально. Подписал контракт, будь добр, выполняй его добросовестно. Таких игроков надо наказывать серьёзной дисквалификацией и штрафом. Чтобы игроки понимали, что они не могут просто прийти и отказаться играть», — приводит слова Черышева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее сообщалось, что «Ботафого» близок к приобретению бразильца. Ориентировочная стоимость Бителло, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 12 млн.