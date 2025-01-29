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В Москве задержан бывший вице-президент РФС Сергей Анохин

В Москве задержан бывший вице-президент РФС Сергей Анохин
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В Москве задержан бывший вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин. Его подозревают в даче взятки сотрудникам спецслужб. По предварительной информации, функционер передал сотруднику силовых структур взятку в 50 млн рублей. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По информации источника, получатель денег также был задержал правоохранительными органами. Анохину 51 год, должность вице-президента и члена исполкома Российского футбольного союза он занимал с 2016-го по 2022-й. С сентября 2020 года по ноябрь 2021 года был президентом подмосковных «Химок».

Отметим, что Сергей Анохин был игроком в пляжный футбол и выступал за клуб «Строгино».

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