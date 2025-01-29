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Калинский: Синнер сказал, что приедет к нам на матч «Пари НН»

Калинский: Синнер сказал, что приедет к нам на матч «Пари НН»
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский рассказал, что первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер выразил желание приехать на матч нижегородского клуба в Россию. Янник Синнер находится в отношениях с российской теннисисткой Анной Калинской — сестрой Николая.

«Следит ли Синнер за футболом? Да, сказал, что приедет к нам на матч «Пари НН» (улыбается). Хотя с его графиком, скорее, я приеду на какой-то его теннисный матч, когда буду в отпуске. Шансов на это больше. Хотя по общению с ним я понял, что он уже видел пару матчей «Пари НН». Не знаю, полностью или нет и насколько ему понравилось. Но он чётко понимал, что существует такая команда в России и за неё играет брат его девушки. Может, Аня ему подсказала. Может, сам так подготовился к нашей встрече», — приводят слова Калинского «Известия».

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 39 очков. В первом туре после возобновления чемпионата «Пари Нижний Новгород» сыграет с тольяттинским «Акроном» 1 марта. Начало встречи — в 14:00 по московскому времени.

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