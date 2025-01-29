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Стали известны судейские назначения на матчи Зимнего Кубка РПЛ — 2025

Определены бригады арбитров, которые обслужат матчи Winline зимнего Кубка РПЛ. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.

30 января, четверг

«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич.

31 января, пятница

ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных.

4 февраля, вторник

«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных.

«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Александр Машлякевич.

7 февраля, пятница

«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ранэль Зияков.

«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов.

10 февраля, понедельник

Матч за пятое место: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков.

Матч за третье место: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков.

11 февраля, вторник

Финал: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Артём Чистяков.