Стали известны судейские назначения на матчи Зимнего Кубка РПЛ — 2025

Определены бригады арбитров, которые обслужат матчи Winline зимнего Кубка РПЛ. Об этом сообщил официальный сайт РПЛ.
30 января, четверг
«Спартак» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Александр Машлякевич.
31 января, пятница
ЦСКА – «Ростов»: судья – Павел Кукуян, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Алексей Стипиди; резервный судья – Михаил Черемных.
4 февраля, вторник
«Краснодар» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Михаил Черемных.
«Зенит» – ЦСКА: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Александр Машлякевич.
7 февраля, пятница
«Ростов» – «Зенит»: судья – Алексей Сухой, помощники судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Ранэль Зияков.
«Динамо» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Иван Абросимов.
10 февраля, понедельник
Матч за пятое место: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Арам Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков.
Матч за третье место: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Ранэль Зияков.
11 февраля, вторник
Финал: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Артём Чистяков.