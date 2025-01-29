Николай Калинский ответил, одобряет ли выбор сестры в плане отношений с Янником Синнером

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский высказался об отношениях своей сестры российской теннисистки Анны Калинской с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Ранее Калинский встретился с Синнером в Дубае (ОАЭ).

«Какое впечатление произвёл Синнер? Самое хорошее. Нормальный, адекватный парень, без налёта звёздности. По общению и не подумаешь, что он сейчас первая ракетка мира, что уже несколько турниров «Большого шлема» выиграл. Одобряю ли выбор сестры? Да, полностью одобряю. Хороший парень», — приводят слова Калинского «Известия».

В текущем сезоне чемпионата России 31-летний Николай Калинский провёл 16 матчей, в которых забил один мяч и оформил две голевые передачи. Также на счету полузащитника две игры и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.