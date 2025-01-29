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Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Важно увидеть наш истинный уровень». Гасперини — о встрече «Аталанты» с «Барселоной»

«Важно увидеть наш истинный уровень». Гасперини — о встрече «Аталанты» с «Барселоной»
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Для нас это вызов — противостоять такой команде, как «Барселона». Если мы сможем победить, то одолеем одну из самых сильных команд в мире. В целом я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график: «Реал», «Арсенал» и другие. Для меня важно помериться силами с «Барселоной» и увидеть наш истинный уровень», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 18 очков за семь матчей. «Аталанта» располагается на седьмой строчке, заработав 14 очков.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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