«Важно увидеть наш истинный уровень». Гасперини — о встрече «Аталанты» с «Барселоной»

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Барселоной». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

«Для нас это вызов — противостоять такой команде, как «Барселона». Если мы сможем победить, то одолеем одну из самых сильных команд в мире. В целом я очень доволен нашим прогрессом. У нас был очень сложный график: «Реал», «Арсенал» и другие. Для меня важно помериться силами с «Барселоной» и увидеть наш истинный уровень», — приводит слова Гасперини официальный сайт УЕФА.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 18 очков за семь матчей. «Аталанта» располагается на седьмой строчке, заработав 14 очков.