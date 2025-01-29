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Мостовой рассказал, что его приглашали на стажировку клубы испанской Примеры

Мостовой рассказал, что его приглашали на стажировку клубы испанской Примеры
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой рассказал, что неоднократно получал приглашения на тренерскую стажировку от испанской «Сельты». Мостовой обучался в академии РФС с 2023 по 2024 год и стажировался в московском «Динамо».

«Общался ли с испанскими клубами по поводу стажировки? Мне неоднократно из «Сельты» пишут, звонят, приглашают, говорят, что могу в любой момент, когда захочу, приехать на сколько хочу. Из «Алавеса» пару раз приглашали», — приводит слова Мостового ТАСС.

Мостовой — бывший советский и российский футболист, полузащитник. Наибольшую известность Александру принесла игра за московский «Спартак». В составе красно-белых Александр дважды становился чемпионом СССР. Суммарно за «Спартак» Мостовой провёл 144 матча и забил 48 голов. Также Александр выступал за французский «Кан», португальскую «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Профессиональную карьеру футболиста Мостовой завершил посреди сезона-2004/2005. На то время россиянин выступал за испанский «Алавес».

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