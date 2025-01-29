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Кобелев: «Зенит» после ухода Клаудиньо и травмы Караваева должен искать усиление

Кобелев: «Зенит» после ухода Клаудиньо и травмы Караваева должен искать усиление
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Российский тренер Андрей Кобелев высказался о травме защитника санкт-петербургского «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее сообщалось, что он пропустит около семи месяцев.

«Конечно, разрыв ахилла — очень серьёзная травма. Я желаю Караваеву скорейшего выздоровления и успешного возобновления карьеры, это самое главное. Я сам испытал разрыв крестообразных связок. Это другая травма, но по тяжести она такая же серьёзная, как разрыв ахилла. Дай бог ему здоровья.

У нас очень большие трансферные окна летом и зимой. Мы понимаем, что «Зенит» после ухода Клаудиньо и травмы Караваева должен искать усиление. Другое дело, как быстро новички впишутся в состав», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее полузащитник Клаудиньо перешёл из «Зенита» в катарский «Аль-Садд».

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