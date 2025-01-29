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Назван основной претендент на пост главного тренера «Боруссии» Дортмунд

Назван основной претендент на пост главного тренера «Боруссии» Дортмунд
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Дортмундская «Боруссия» определила основного кандидата на пост главного тренера. Так, руководство клуба хочет заключить контракт с экс-тренером «Баварии» Нико Ковачем, сообщает Ruhr Nachrichten.

Согласно сведениям источника, у «Боруссии» есть несколько кандидатур на пост главного тренера, но спортивный блок клуба склоняется к варианту с Ковачем. Руководство «шмелей» прибыло в Зальцбург для переговоров с хорватским тренером. Клуб хочет оформить назначение Ковача как можно скорее.

Последним местом работы Нико Ковача был «Вольфсбург», а до этого он тренировал «Монако», «Баварию» и франкфуртский «Айнтрахт». С «Айнтрахтом» Нико Ковач становился обладателем Кубка Германии. С «Баварией» хорватский специалист выигрывал Бундеслигу, становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

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