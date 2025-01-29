Экс-игрок «Спартака» Кутепов оценил шансы красно-белых на победу в РПЛ этого сезона

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов оценил шансы красно-белых на завоевание чемпионского титула по итогам этого сезона. Кутепов отметил, что всё зависит от футболистов команды Деяна Станковича.

«У них все шансы, скорее всего, даже зимняя пауза не помешает, наоборот, пойдёт на пользу. Сейчас есть время отдохнуть, подготовиться, доукомплектоваться, они буквально в одном шаге от первой строчки. Всё зависит от футболистов – как они проведут сборы, подготовятся, настроятся психологически – и вперёд. Есть все шансы», — приводит слова Кутепова «Советский спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».