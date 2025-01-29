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«Урал» объявил о досрочном прекращении аренды Прохорова из «Химок»

«Урал» объявил о досрочном прекращении аренды Прохорова из «Химок»
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Пресс-служба «Урала» сообщила, что арендованный до конца нынешнего сезона нападающий Илья Прохоров досрочно возвращается в подмосковные «Химки».

«Илья Порохов покидает наш клуб и возвращается в «Химки». Илья пришёл в «Урал» в июле 2024 года и провёл 11 игр. В этих матчах нападающий отметился одним голом и одной передачей. Благодарим Илью за работу и желаем успехов в дальнейшем!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Напомним, по итогам осенней части сезона «Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги — в зоне стыковых матчей за повышение в классе. На счету екатеринбуржцев 37 очков в 21 игре. В следующем матче Первой лиги оранжево-чёрные сыграют с «Ротором» на выезде. Встреча состоится 1 марта 2025 года.

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