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Силовики работают с бывшим вице-президентом РФС в рамках расследования уголовного дела

Силовики работают с бывшим вице-президентом РФС в рамках расследования уголовного дела
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Правоохранительные органы приступили к работе с бывшим вице-президентом РФС и экс-гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова неназванного представителя правоохранителей.

«С Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — приводит слова собственного источника «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Анохин был задержан в Москве по подозрению в даче взятки сотрудникам спецслужб. Отмечалось, что функционер передал сотруднику силовых структур взятку в 50 млн рублей.

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