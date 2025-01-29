Силовики работают с бывшим вице-президентом РФС в рамках расследования уголовного дела

Правоохранительные органы приступили к работе с бывшим вице-президентом РФС и экс-гендиректором букмекерской компании «Фонбет» Сергеем Анохиным в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на слова неназванного представителя правоохранителей.

«С Сергеем Анохиным проводятся следственные действия в рамках расследования уголовного дела», — приводит слова собственного источника «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что Анохин был задержан в Москве по подозрению в даче взятки сотрудникам спецслужб. Отмечалось, что функционер передал сотруднику силовых структур взятку в 50 млн рублей.