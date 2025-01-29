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Расписание матчей «Спартака» на Винлайн зимнем Кубке РПЛ

Расписание матчей «Спартака» на Винлайн зимнем Кубке РПЛ
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Уже завтра, 30 января, стартует Winline зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале сыграют победители групп.

Представляем вашему внимание расписание матчей «Спартака» на турнире. Красно-белые попали в группу с «Краснодаром» и «Динамо».

Групповой этап:

  • 30 января, 19:30 мск. «Спартак» — «Краснодар»;
  • 7 февраля, 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак».

Также объявлены даты матчей за первое, третье и пятое места. В одном из них в любом случае сыграет «Спартак:

  • Матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск.
  • Матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск.
  • Финал — 11 февраля, 19:30 мск.
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