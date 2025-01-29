Завтра, 30 января, «Краснодар» начнёт выступление на Winline зимнем Кубке РПЛ. Кроме «быков», в турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит» и «Ростов».

Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое и третье места. Решающая встреча турнира состоится 11 февраля, в финале сыграют победители групп. В группе 1 с «Краснодаром» сыграют «Спартак» и «Динамо».

Расписание матчей «Краснодара» на Зимнем Кубке РПЛ (время — московское):

30 января, 19:30. «Спартак» — «Краснодар»;

4 февраля, 15:00. «Краснодар» — «Динамо» Москва;

Расписание решающих матчей Зимнего Кубка РПЛ (время — московское):

Матч за пятое место

10 февраля, 15:00.

Матч за третье место

10 февраля, 19:00.

Финал

11 февраля, 19:30.

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».