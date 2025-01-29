Тарханов: Кокорин переборщил своими высказываниями, сейчас в РПЛ приехал суперигрок

Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на резонансное высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина, который назвал РПЛ «говном».

«Думаю, Кокорин переборщил своими высказываниями по поводу РПЛ. Конечно, у чемпионата России есть определённый спад, но это естественный процесс, потому что мы уже несколько лет не участвуем в еврокубках. Поэтому не все хорошие футболисты хотят ехать к нам. Однако в «Зенит» сейчас приехал суперигрок, хотя в Европе на Луиса Энрике не обратили внимания», — сказал Александр Тарханов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.