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Тарханов: Кокорин переборщил своими высказываниями, сейчас в РПЛ приехал суперигрок

Тарханов: Кокорин переборщил своими высказываниями, сейчас в РПЛ приехал суперигрок
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Известный российский тренер Александр Тарханов отреагировал на резонансное высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина, который назвал РПЛ «говном».

«Думаю, Кокорин переборщил своими высказываниями по поводу РПЛ. Конечно, у чемпионата России есть определённый спад, но это естественный процесс, потому что мы уже несколько лет не участвуем в еврокубках. Поэтому не все хорошие футболисты хотят ехать к нам. Однако в «Зенит» сейчас приехал суперигрок, хотя в Европе на Луиса Энрике не обратили внимания», — сказал Александр Тарханов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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