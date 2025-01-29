Расписание матчей «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ

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Завтра, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале встретятся победители групп.

«Чемпионат» представляет вашему внимание расписание матчей московского «Динамо» на турнире. Бело-голубые попали в группу с «Краснодаром» и «Спартаком».

Групповой этап:

4 февраля, 15:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»;

7 февраля, 19:30 мск. «Динамо» — «Спартак».

Даты матчей за первое, третье и пятое места:

матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск;

матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск;

финал — 11 февраля, 19:30 мск.

Отметим, что обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».