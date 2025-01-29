Расписание матчей «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ

Завтра, 30 января, стартует Winline Зимний Кубок РПЛ. В турнире примут участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Сначала каждая команда сыграет с каждой в группе, далее пройдут матчи за пятое, третье и первое места. В финале встретятся победители групп.
«Чемпионат» представляет вашему внимание расписание матчей московского «Динамо» на турнире. Бело-голубые попали в группу с «Краснодаром» и «Спартаком».
Групповой этап:
4 февраля, 15:00 мск. «Краснодар» — «Динамо»;
7 февраля, 19:30 мск. «Динамо» — «Спартак».
Даты матчей за первое, третье и пятое места:
матч за пятое место — 10 февраля, 15:00 мск;
матч за третье место — 10 февраля, 19:00 мск;
финал — 11 февраля, 19:30 мск.
Отметим, что обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023-м и 2024-м становился московский «Спартак».