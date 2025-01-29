Дмитрий Хомуха: потеря Сильянова создаст «Локомотиву» проблемы

Российский тренер Дмитрий Хомуха высказался о возможном уходе защитника Александра Сильянова из московского «Локомотива». Ранее сообщалось, что в трансфере заинтересованы московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит».

«Сильянов — хороший футболист и игрок сборной России, который находится в хорошем возрасте. Когда Вячеслава [Караваева] не было в составе, позицию правого защитника в команде (в «Зените». — Прим. «Чемпионата») закрывали Мантуан или Эракович. Однако это непрофильные игроки, тогда как Сильянов успешно играет справа и слева в линии обороны. Это будет хороший трансфер, если он состоится. На сегодняшний день потеря такого футболиста, как Сильянов, создаст определённые проблемы «Локомотиву», — сказал Хомуха в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.