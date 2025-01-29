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Тарханов: для «Локомотива» каждый игрок на вес золота, уход Сильянова — потеря

Тарханов: для «Локомотива» каждый игрок на вес золота, уход Сильянова — потеря
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Известный российский специалист Александр Тарханов высказался об интересе «Зенита» к футболисту «Локомотива» Александру Сильянову. Ранее появилась информация, что «Локомотив» хочет получить от «Зенита» € 10 млн за трансфер Сильянова.

«Сильянов — хорошая замена травмированному Караваеву в «Зените». Александр неплохо смотрится в «Локомотиве». Если состоится такой переход, он точно не сядет на скамейку запасных. Но для «Локомотива» уход Сильянова — потеря, ведь для железнодорожников каждый игрок на вес золота. Если они его продадут, значит, у них есть замена. Заработают денег», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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