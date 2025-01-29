Стала известна позиция Хесуса Медины по возможному уходу из «Спартака»

27-летний парагвайский вингер Хесус Медина не хочет покидать московский «Спартак», однако клуб ищет варианты продолжения карьеры для футболиста. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, главный тренер «Спартака» Деян Станкович не против ухода игрока, если клуб подпишет нового вингера. Медина выступает за «Спартак» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне парагваец провёл 19 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2026-го.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).