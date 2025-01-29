Наумов — Кокорину: тебя РПЛ человеком сделала, ни грамма тактичности

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о резонансном интервью с футболистом кипрского «Ариса» Александром Кокориным в подкасте Фёдора Смолова. В числе прочего, Кокорин назвал «говном» чемпионат России.

«Кокорин — это человек, который абсолютно не имеет ни грамма тактичности, ни интеллигентности. Он всегда был таким. Александр был в «Локомотиве» на обеспечении примерно с 10 до 17 лет. Его мама привезла к нам и оставила: «Нате, воспитывайте». Он у нас был в интернате, жил, кушал, пил, одевался и получал стипендию. Но он не сказал ни одного хорошего слова про «Локомотив» за всю свою карьеру. Это всё говорит о человеке.

Он не имеет никакого стержня — всё на деньги и меркантильно. Поэтому не случайно, что у него случилась история с тюрьмой. Это говорит о воспитании. К сожалению, его так воспитало наше общество и родители. Зачем говорить такие вещи? Тебя РПЛ сделала человеком и обеспечила будущее. Неправильно брать и всё оскорблять», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.