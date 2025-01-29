Николай Писарев назвал событием для РПЛ переход Луиса Энрике в «Зенит»

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев прокомментировал переход бразильского вингера Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит». По словам Писарева, этот трансфер является событием для всего чемпионата России.

«Когда хочешь кровь из носу стать чемпионом, приходится тратиться, чтобы свести риски к минимуму. Хотя есть вопрос адаптации. Пример того же Малкома перед глазами — когда его взяли и первый год не заладилось. Но, наверное, в клубе просчитывали ситуацию, уверены, что Энрике должен быстро адаптироваться. И, безусловно, его приход — событие для нашего чемпионата, всё-таки игрок сборной Бразилии», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

«Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.