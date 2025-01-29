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Наумов — о травме Караваева: после разрыва ахилла игроки не возвращаются в футбол

Наумов — о травме Караваева: после разрыва ахилла игроки не возвращаются в футбол
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о травме защитника «Зенита» Вячеслава Караваева. Ранее стало известно, что футболисту сделали операцию, до конца сезона-2024/2025 защитник на поле не появится и пропустит по меньшей мере около семи месяцев.

«Разрыв ахилла — очень тяжёлая травма. Славе скоро будет 30 лет, поэтому он ещё может восстановиться и продолжить играть. Но всё зависит от характера. Переборет ли он себя? Повреждение сухожилий — очень серьёзные травмы, которые часто происходят у футболистов. Как правило, после таких повреждений игроки не возвращаются в футбол. «Зениту» сейчас нужно искать нового правого защитника. Думаю, команда решит данную проблему», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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