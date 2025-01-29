В минспорта Дагестана заявили, что возрождённый «Анжи» будет частным проектом

Заместитель министра спорта Дагестана Будун Будунов рассказал, что «Анжи» после возвращения в профессиональный футбол будет финансироваться за счёт частных средств. Напомним, накануне, 28 января, пресс-служба махачкалинского «Анжи» в своём телеграм-канале объявила, что клуб будет выступать в третьем дивизионе России.

— Пока тяжело сказать, насколько это важное событие. Не знаю, чем будет заниматься клуб. «Анжи» — это наша история, бренд, важная составляющая культуры. Надеемся, клуб будет существовать и дальше.

— Знаете ли вы новых владельцев, общались ли с ними?

— Нет, никто не владеет информацией. В федерацию футбола, в наше министерство спорта никто не обращался. Это частные инвесторы, я их не знаю, — приводит слова Будунова «Матч ТВ».

«Анжи» — бронзовый призёр чемпионата России — 2012/2013, финалист Кубка России — 2000/2001 и 2012/2013. 3 июня 2022 года пресс-служба клуба официально объявила, что команда не сумела получить лицензию на следующий сезон, что означает автоматическое лишение профессионального статуса. 5 июня, в день последнего матча «Анжи» во Втором дивизионе ФНЛ, у всех сотрудников клуба закончились контракты.