Дмитрий Булыкин примет участие в турнире по паделу в Риме вместе с Тотти

Бывший нападающий «Динамо», «Байера» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин рассказал, что в марте примет участие в турнире по паделу вместе с чемпионом мира в составе сборной Италии, экс-капитаном римской «Ромы» Франческо Тотти.

«Меня пригласили принять участие в турнире по паделу среди легенд в марте, в гостях у Франческо Тотти в Риме. Я думаю, что с футболом тоже что-то придумают, потому что бывшие футболисты всегда готовы сыграть. Много звёзд будет, среди них и Кристиан Пануччи, и Венсан Кандела, и другие», — приводит слова Булыкина ТАСС.

Падел — спортивная игра, которая очень похожа на теннис. Вместо использования больших теннисных ракеток в падел-теннисе игроки используют меньшие и более компактные падел-ракетки. Дмитрий Булыкин — воспитанник академии ЦСКА, профессиональную карьеру футболиста россиянин начал в московском «Локомотиве», в составе которого дважды становился обладателем Кубка страны. С «Аяксом» Булыкин побеждал в чемпионате Нидерландов.