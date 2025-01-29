Гаджиев отреагировал на скандальное заявление Кокорина, который назвал РПЛ «говном»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на резонансное высказывание форварда «Ариса» Александра Кокорина. Ранее нападающий назвал Российскую Премьер-Лигу «говном». Гаджиев не стал осуждать Кокорина за это заявление — он не считает нужным давать оценку подобным репликам. При этом специалист отметил, что Александр — нереализованный футболист.

«Высказался и высказался. Это его дело. Он имеет право говорить, он считает, что уровень низкий. Темы для обсуждения я не вижу. Повторюсь, что комментировать такого рода реплики не считаю нужным.

Кокорин – очень талантливый футболист, который не реализовал свои способности в полной мере. Я думаю, что он мог бы играть не на Кипре, а в любом европейском чемпионате, — приводит слова Гаджиева «Спорт день за днём».

Напомним, в ходе своей карьеры Кокорин, помимо «Ариса», выступал за итальянскую «Фиорентину», «Спартак», «Зенит» и ряд других российских клубов.