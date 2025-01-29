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Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Тренер «Барселоны» Флик комплиментарно высказался об «Аталанте» перед матчем ЛЧ

Тренер «Барселоны» Флик комплиментарно высказался об «Аталанте» перед матчем ЛЧ
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Главный тренер испанской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с итальянской «Аталантой». Встреча состоится сегодня, 29 января. Начало игры — в 23:00 мск.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
29 января 2025, среда. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я с большим уважением отношусь к Гасперини, к его работе, ко всем идеям, которые он воплощает. Посмотрите, чего можно достичь, когда тренеру доверяют. За последние годы они добились невероятных успехов. Мне нравится игровой стиль, который он поставил своей команде. Он уникален для Европы. «Аталанта» классно играет и много забивает. Нам нельзя терять бдительность», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. Команда набрала 18 очков за семь матчей. «Аталанта» располагается на седьмой строчке, заработав 14 очков.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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