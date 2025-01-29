Корнеев дал трансферный совет «Зениту» по позиции правого защитника

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев дал трансферный совет клубу по поводу позиции правого защитника. Он считает, что Александр Сильянов из «Локомотива» не сможет усилить сине-бело-голубых. Специалист посоветовал «Зениту» искать ярко выраженного первого номера на эту позицию, а Густаво Мантуан сможет подменять его по мере надобности.

«⁠Сильянов не усилит «Зенит», и Адамова не стоит возвращать, так как его КПД в прошлый раз равнялся нулю. Сейчас «Зениту» необходимо купить первого номера на эту позицию, а Мантуан при необходимости может закрыть её на несколько игр. Караваев быстро выздоровеет, его не стоит сбрасывать со счётов», — приводит слова Корнеева Metaratings.