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Корнеев дал трансферный совет «Зениту» по позиции правого защитника

Корнеев дал трансферный совет «Зениту» по позиции правого защитника
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев дал трансферный совет клубу по поводу позиции правого защитника. Он считает, что Александр Сильянов из «Локомотива» не сможет усилить сине-бело-голубых. Специалист посоветовал «Зениту» искать ярко выраженного первого номера на эту позицию, а Густаво Мантуан сможет подменять его по мере надобности.

«⁠Сильянов не усилит «Зенит», и Адамова не стоит возвращать, так как его КПД в прошлый раз равнялся нулю. Сейчас «Зениту» необходимо купить первого номера на эту позицию, а Мантуан при необходимости может закрыть её на несколько игр. Караваев быстро выздоровеет, его не стоит сбрасывать со счётов», — приводит слова Корнеева Metaratings.

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