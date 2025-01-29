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Экс-тренер «Анжи» Скрипченко отреагировал на информацию о возрождении клуба

Экс-тренер «Анжи» Скрипченко отреагировал на информацию о возрождении клуба
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Бывший тренер «Анжи» Виктор Скрипченко отреагировал на новости о возвращении махачкалинского клуба в профессиональный футбол.

«Возрождение «Анжи» — положительный момент для всего российского футбола. В своё время команда была амбициозным проектом, через который прошло много известных иностранных и российских футболистов высокого уровня.

Трудно сказать, удастся ли этой команде вернуться на те вершины, где она была. В любом случае желаю новому руководству «Анжи», чтобы команда была стабильной, конкурентоспособной в футболе и была финансовая поддержка, чтобы клуб был на хорошем счету. Пожелаю, чтобы все эти аспекты были на должном уровне», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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