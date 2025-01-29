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Писарев: желаю Соболеву выиграть конкуренцию в «Зените» и вызываться в сборную России

Писарев: желаю Соболеву выиграть конкуренцию в «Зените» и вызываться в сборную России
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Тренер сборной России Николай Писарев высказался об игре нападающего Александра Соболева в «Зените». В нынешнем сезоне Соболев принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

«Это российский игрок, когда он играл хорошо, он вызывался в сборную, поэтому я как никто заинтересован в его адаптации, прогрессе, чтобы он завоевал своё место в составе. Сейчас он начал забивать на сборах, хотя конкуренция у него остаётся серьёзнейшая. Могу только пожелать ему её выиграть. И вновь вызываться в сборную», — приводит слова Писарева «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).

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