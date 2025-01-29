Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Аталанта. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лепёхин: в трансфере Сильянова в «Зенит» важен фактор российского паспорта

Лепёхин: в трансфере Сильянова в «Зенит» важен фактор российского паспорта
Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе в клуб защитника «Локомотива» Александра Сильянова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы начали переговоры по поводу трансфера.

«Сильянов не сядет на лавку в «Зените». Если так оперативно принимаются решения по новому футболисту, значит, в клубе чувствуют, что у них нет игрока на позицию правого защитника. Кроме того, в этом трансфере важен российский паспорт. Если бы «Локомотив» что-то не устраивало, клуб бы даже не думал о продаже Сильянова. Если железнодорожники продают футболиста, а питерцы покупают, значит, всё всех устраивает», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Сильянова заявил, что «Зенит» контактировал с «Локомотивом» по возможному переходу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android