Лепёхин: в трансфере Сильянова в «Зенит» важен фактор российского паспорта

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Константин Лепёхин высказался о возможном переходе в клуб защитника «Локомотива» Александра Сильянова. Ранее «Чемпионат» сообщал, что клубы начали переговоры по поводу трансфера.

«Сильянов не сядет на лавку в «Зените». Если так оперативно принимаются решения по новому футболисту, значит, в клубе чувствуют, что у них нет игрока на позицию правого защитника. Кроме того, в этом трансфере важен российский паспорт. Если бы «Локомотив» что-то не устраивало, клуб бы даже не думал о продаже Сильянова. Если железнодорожники продают футболиста, а питерцы покупают, значит, всё всех устраивает», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.